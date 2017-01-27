TED Koleji’ne reklam tepkisi Kentimizde Ahmet Taylan isimli duyarlı vatandaşlardan birisi TED Kayseri Koleji’nin gerçekleştireceği tam eğitim bursu sınavını duyurmak için görsel hazırlayarak billboardlara astırdığı ilanın toplumu ayrıştırmaya yönelik olduğunu iddia ederek; “MEB ‘in vermiş olduğu ücretsiz eğitimin kötü olduğunu ima eden bu yazı ve görseli kınıyorum. Bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur” dedi.

TED Koleji’nin söz konusu uygulama ile Milli Eğitim camiasına ağır hakaret ettiğini iddia eden Ahmet Taylan isimli vatandaş yazılı olarak yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Kayseri TED Koleji yeni dönem kayıtları için reklam çalışmasına girişmiştir. Raket diye tabir ettiğimiz yol kenarı reklam panolarında “Parasızlık iyi bir eğitime engel değildir!” yazan sloganı kullanıp fakir bir kız çocuğun resmini kullanmıştır. Sayın TED Koleji yetkilileri bu reklamla koskoca Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim sistemine ve MEB bünyesinde çalışan 922 bin öğretmene ve 17 milyon öğrenciye ağır hakaret etmektedir. Sanki MEB’in vermiş olduğu ücretsiz/parasız eğitimin kötü olduğunu ima eden bu yazı ve görseli kınıyorum. Ben MEB’den emekli olan öğretmen çocuğu olarak kanıma dokundu. Ayrıca halkı ayrımcılığa iten bu reklamı verenler ve bu reklamı sunan firma hakkında gereğinin yapılması için ivedilikle ilgili kurumlarla temaslara geçilip; Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Kayseri Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de şikayet yapılmıştır. Herkes ve her kurum toplumun değerlerine saygı göstererek reklam yapmak zorundadır. Bu reklam kamu vicdanını zedelemiştir. Bu durumdan dolayı TED Koleji’nden halk olarak tazminat talep etmekteyiz. Bu tazminatı da 100 şehit-gazi çocuğunun TED Kolejinde 1 yıllık tam burslu olarak eğitim alması olarak kabul edeceğimizi bildiririz.”

Haber: Tunahan KAYA



