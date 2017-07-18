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Tedavisi tamamlanan kartal özgürlüğüne kanat açtı

Vatandaşlar tarafından yaralı vaziyette bulunarak yetkililere teslim edilen yaralı kartal, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakıldı.

Tedavisi tamamlanan kartal özgürlüğüne kanat açtı
Vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve Kayseri Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen kartalın tedavisi Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde yapıldı.
Tedavisi tamamlanan kartalın veteriner hekimlerce doğaya yeniden bırakılabileceğinin bildirilmesi üzerine Kayseri Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerince Talas Ali Dağı eteklerinde yeniden doğaya bırakıldı.

İHA

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