Tehlikeli köpek besleyenlere ceza Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü, yapılan ihbar üzerine, tehlikeli köpek besleyenlere idari para cezası uyguladı.

Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü görevlilerinin, tehlikeli köpek ihbarı üzerine adreste yaptığı incelemede, 3 köpeğin, tehlikeli ırklar arasında yer alan pitbull ve dogo kırması cinsi olduğu tespit edildi.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında tehlikeli hayvan ırkı besleyen şahsa 3 hayvan için toplam 15 bin 918 TL idari para cezası uygulandı.

Kurum Haberi

