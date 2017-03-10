Tehlikeli yolculuk!

Trafikte zaman zaman karşılaştığımız ilginç, bir o kadar da tehlikeli görüntülere gün geçmiyor ki rastlamayalım. Bu fotoğraf karesindeki görüntü de görenleri hayrete düşürecek cinsten. Bir Moto Lux’a doluşan 2’si çocuk 6 kişi tehlikenin farkında olmadan yolculuk yaptı.

Suriyeli oldukları tahmin edilen 6 kişi hem kendi can güvenliklerini hem de başkalarınınkini tehlikeye düşürmesine rağmen uyarılara aldırış dahi etmeden yoluna devam etti.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ

