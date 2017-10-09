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Tekden, Cambridge sınavlarında da başarılı

Geçtiğimiz Mayıs ayında Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan sınavlarda başarı elde eden Tekden Koleji öğrencilerine madalya verildi.

Tekden, Cambridge sınavlarında da başarılı
Başarılarından dolayı öğrencileriyle gurur duyduklarını dile getiren Tekden Koleji Müdürü Göksel Orhan, “Cambridge Üniversitesinin 130 ülkeden her yıl milyonlarca öğrenciye uyguladığı startes, mavers, flyers ket ve pey sınavları, okulumuzda 6 Mayıs Cumartesi günü ilkokul ve ortaokul öğrenme arkadaşlarımızın katılımıyla gerçekleşti. Bu sınav neticesinde öğrencilerimizin aldığı başarı göğsümüzü kabarttı” diye konuştu. 

Orhan, “Özellikle öğrencilerimizin hoşuna düzeyinde elde ettikleri başarı, Tekden Koleji olarak ne kadar doğru bir yabancı dil politikası izlediğimizin göstergesi oldu. Cambridge sınavlarında gösterdikleri bu başarıdan dolayı tüm öğrenme arkadaşlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerini kullandı.
Kurum Haberi
 
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