Tekden İlkokulu 1'inci

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Halk Oyunları İl Yarışması, 12 okuldan 400 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Yarışmaya katılan Tekden İlkokulu öğrencileri, yarışmada sergilediği performans ile 1'inci oldu. Dereceye giren öğrenciler, okulda düzenlenen tören ile ödüllendirildi. Ödül töreni öncesinde öğretmen ve arkadaşlarına oyunlarını sergileyen öğrenciler büyük alkış aldı.

Düzenlenen tören hatıra fotoğrafının çekinmesi ile sona erdi.

İHA

