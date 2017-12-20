Tekden Koleji öğrencilerinden şehitliğe ziyaret

Tekden Koleji tarafından, 1'inci Dünya Savaşı'nda Van'dan Hoy cephesine cephane taşırken, çoğunluğu soğuktan donarak şehit düşen 120 Vanlı çocuğu anmak Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi ile yürütülen 120 Vatan Sevgisi Etkinlikleri devam ediyor. Tekden Koleji 6’ıncı öğrencileri etkinlikler kapsamında Kartal Şehitliği’ni ziyaret etti ve şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.



Etkinlik hakkında bilgiler veren Tekden Koleji Müdürü Göksel Orhan, “120 Vatan Sevgisi etkinliğimizin 3’üncü aşaması olan şehit yakınları ve gazilerimizle öğrencilerimizi buluşturup şehit ve gaziliğin önemini onlarla birlikte paylaştık. Akabinde de Kartal Şehitliğimize gelip şehitlerimize dualar edip, Fatihalar okuduk. Görevimizi yerine getirmek için 260 6’ıncı sınıf öğrencimizle şehitliğimize geldik. Şehit Aileleri Derneği ile önümüzdeki hafta gerçekleştireceğimiz 120 Vatan Sevgisi yürüyüşümüzün adımlarından bir tanesinin de gerçekleştirmenin mutluluğunu duyuyoruz. Amacımız, vatanımıza ve milletimize canını vererek fedakarlıkta bulunan kişileri hiçbir zaman unutmamak, onları kalbimizde her daim yaşatarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmektir. Öğrencilerimize bu bilinci vermek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.



Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan da, “Tekden Kolejimiz bundan 9 yıl önce Van’da şehit olan 120 çocuğumuzu anma amaçlı bir program düzenlemişti. O günden bugüne geleneksel hale gelen bu programımızı Tekden Eğitim Kurumlarımız ile beraber yapmaktayız. Çocuklarımıza okullarında vatan sevgisi adı altında konferansımızı verdik. Bizlerin bu tür bireylere ihtiyacı var. Çocuklarımızla beraber şehitlerimize sahip çıkılmanın ne olduğunu topluma yansıtmak için geldik. Çocuklarımız bundan 102 yıl önce bu vatanı kendilerne armağan eden o 120 kahramanı anma amaçlı kendilerine düşen görevi yapıyorlar” şeklinde konuştu.