Tekden Koleji’nin acı günü

Tekden Koleji eğitimcilerinden Mustafa Küçük, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Küçük’ün cenaze namazı dün ikindi namazını müteakiben Hunat Cami’nde kılındı. Kılnan namazın ardından şehir mezarlığına defnedildi.
Küçük’ün cenaze namazına Tekden Yönetim Kurulu Başkanı ve önceki dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden, okul yöneticileri, Küçük’ün ailesi, yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. (İHA)
Tekden Koleji eğitimcilerinden Mustafa Küçük, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Küçük’ün cenaze namazı dün ikindi namazını müteakiben Hunat Cami’nde kılındı. Kılnan namazın ardından şehir mezarlığına defnedildi.