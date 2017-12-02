Tekden öğrencilerinden Mevlid Kandili etkinliği

Bir hafta boyunca Hz. Peygamber'e olan hasretlerini mektup yazarak dile getiren öğrenciler, düzenledikleri program ile etkinlikleri tamamladı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Tekden Koleji İcra Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Orhan, "Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla, ilkokulumuz, ortaokulumuz ve lisemiz ile birlikte gönüller sultanı programımızı gerçekleştirdik. 1 hafta süren etkinliğimizde, öğrencilerimiz Peygamber efendimizin hayatını anlattılar. Peygamberimizin hadisleri ile ilgili yarışmalar yapıldı. Programlar çok güzel oldu. Peygamberimizin sevgisini, Peygamber efendimizin günümüze taşıyacağımız sünnetini çocuklarımızla paylaştık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İHA

