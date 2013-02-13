Tekir Bölgesine Mekanik Tesis Yapılacak

Başkanlık Brifing Salonu'nda gerçekleşen dört aşamalı ihalenin birinci bölümü olan yeterlilik ihalesine; İtalyan Firması Leitner-Derviş Sami Mütevelizade iş ortaklığı ile Avusturya Firması Doppelmayr olmak üzere 2 istekli katıldı.

İhale komisyonunun yapacağı değerlendirmenin ardından yeterlilik alan firmalar, ikinci aşama olarak hazırladıkları projeleri komisyona sunacaklar. Son iki aşamada ise teklifler değerlendirilerek sonuç açıklanacak.