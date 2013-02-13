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Tekir Bölgesine Mekanik Tesis Yapılacak

Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi kapsamında Tekir Bölgesi'ne yapılması planlanan mekanik tesis için yeterlilik ihalesi düzenlendi.

Tekir Bölgesine Mekanik Tesis Yapılacak
Başkanlık Brifing Salonu'nda gerçekleşen dört aşamalı ihalenin birinci bölümü olan yeterlilik ihalesine; İtalyan Firması Leitner-Derviş Sami Mütevelizade iş ortaklığı ile Avusturya Firması Doppelmayr olmak üzere 2 istekli katıldı.
İhale komisyonunun yapacağı değerlendirmenin ardından yeterlilik alan firmalar, ikinci aşama olarak hazırladıkları projeleri komisyona sunacaklar. Son iki aşamada ise teklifler değerlendirilerek sonuç açıklanacak.
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