Tekir Bölgesine Mekanik Tesis Yapılacak

Başkanlık Brifing Salonu'nda gerçekleşen dört aşamalı ihalenin birinci bölümü olan yeterlilik ihalesine; İtalyan Firması Leitner-Derviş Sami Mütevelizade iş ortaklığı ile Avusturya Firması Doppelmayr olmak üzere 2 istekli katıldı.
İhale komisyonunun yapacağı değerlendirmenin ardından yeterlilik alan firmalar, ikinci aşama olarak hazırladıkları projeleri komisyona sunacaklar. Son iki aşamada ise teklifler değerlendirilerek sonuç açıklanacak.
İhale komisyonunun yapacağı değerlendirmenin ardından yeterlilik alan firmalar, ikinci aşama olarak hazırladıkları projeleri komisyona sunacaklar. Son iki aşamada ise teklifler değerlendirilerek sonuç açıklanacak.