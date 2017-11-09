Teknolojik Park, öğrencilerle tanıtıldı

Yenilikçi belediyecilik hizmetlerinin merkezinde yer alan Kocasinan Belediyesi, Kayseri’nin sosyal yaşamına renk katan yeni ve farklı projeleri hayata geçiriyor. Bu kapsamda ilçe genelinde mevcut parkları yenilerken, bir yandan da bölgeye yeni nesil parklar kazandırıyor. Bunlardan birisi olan teknoloji parkı misafirlerini ağırlamaya başladı. Yıldızevler Mahallesi’nde yer alan teknoloji parkını öğretmenleriyle birlikte ziyaret eden öğrenciler, ilk olarak Kocasinan Belediyesi ekiplerinden park hakkında detaylı bilgi aldı. Ardından parkın tadını çıkararak, çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, yeni ve farklı oyunlar oynamanın mutluluğunu yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, öğrencilere Kocasinan Çocuk Dergisi’nin dağıtılmasıyla son buldu.

Teknoloji parkını tamamen interaktif oyun grupları ile donatan Kocasinan Belediyesi, parkın içerisine; interaktif tenis oyun alanı, interaktif ahtapot oyunu, interaktif bisiklet ve interaktif denge tahtası yerleştirdi. Gençler ve çocuklar, bu parkta interaktif oyun gruplarıyla bir yandan eğlenirken bir yandan da dikkat toplama seviyesini ve fiziksel aktivite yapma becerisini geliştiriyor. Ayrıca teknoloji parkının işlevselliğinin yanı sıra renkli led ışıklarla görsel bir şölen de sunuyor. Parkta engelli vatandaşlar için ise şarj istasyonu kuruldu.

İHA

