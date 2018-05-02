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Teknopark’ta Speed Networking etkinliği

Erciyes Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yer alan firmaların birbirleriyle kısa bir zaman dilimi içerisinde tanışma fırsatı bulması adına Speed Networking etkinliği düzenlendi.

Teknopark’ta Speed Networking etkinliği
Erciyes Teknopark’taki firmalar arasında düzenlenen Speed Networking etkinliği ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Mahmut Doğan şunları söyledi:
” Speed Networking iş dünyasında birbirini tanıyan ve tanımayan gruplar arasındaki ilişkileri hızlı ve etkili bir şekilde geliştirmek için tasarlanmış uygulama seanslarıdır. Erciyes Teknopark ekosisteminin günden güne büyüme hızı artmaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgemizde bugün itibariyle 217 Ar-Ge firması faaliyetlerini sürdürmekte olup 1.000 kadar personel görev yapmaktadır. Erciyes Teknopark son üç yıldır Türkiye genelinde 5’nci sıradaki yerini koruyarak önemli bir başarıya da imza atmaya devam etmektedir.
Hızlı büyüyüp gelişen bu dinamik yapı içerisinde firmalar arası düzenlenen speed networking etkinliği ile sonuç odaklı çalışmaların oluşması ve yeni iş birliklerinin doğması adına firmalarımız için yeni bir kapı aralanmış oldu.
Birlikten güç doğar bilinciyle ortaya çıkacak sinerjinin firmalarımızın yararına olması adına düzenlenen bu etkinliğin öncü ve örnek projelerin gelişmesine zemin hazırlamasını temenni ederim.
Erciyes Teknopark olarak düzenlediğimiz tüm etkinlikler de amacımız güncel uygulamaları ekosistemimize entegre edip inovatif çalışmaların ortaya çıkmasını sağlamaktır.”
İHA
 
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