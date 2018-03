Tekstilciler Sitesinde Son Safhaya Girildi

Eylül veya Ekim ayı gibi açılışı planlanan yeni bir esnaf sitesinin daha Kayseri’de hizmete başlayacağını vurgulayan Başkan Bekir Yıldız,”Oto Galericiler Sitesi karşısında kurulan Tekstilciler Sitesi inşaatı bitti. Bazı esnaf, işyerlerine taşındı bile, bazıları da donanımını yapıyor. Kocasinan Belediyesi olarak biz de çevre düzenlemesi yapıyoruz” dedi.

Başkan Bekir Yıldız, sektöründe Orta Anadolu’nun en büyüğü olacak Tekstilciler Sitesi için 'tamam gibi' denilebileceğine dikkat çeken Başkan Bekir Yıldız,"Bu site fabrikadan satış esasına göre ‘tekstil alış veriş merkezi’ olacak. 60 bin metrekarelik bir alanda kurulu 5 katlı Tekstilciler Sitesi’nde bin 850 metrekarelik 32, bin 100 metrekarelik 8 işyeri var. Çevre düzenlemesinde kafe, restoran, dinlenme ve diğer ihtiyaçları karşılayacak donatılar yapılacak. Yaklaşık maliyeti 551 bin lira olan betonarme istinat duvarı ihalesi yaptık ve duvar bitmek üzere son safhaya geldi. Her esnaf grubunun bir araya gelmesi, bir siteye kavuşması için gayret gösteriyor, esnafa gerekli her türlü desteği veriyoruz. Derli-toplu, alıcı ve satıcının bir arada olduğu, aranan her şeyin benzerleriyle aynı ortamda bulunması için esnaf sitelerini kaliteli iş ve çalışma imkanları olarak kuruyoruz” diye konuştu.