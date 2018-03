Tekstilciler Sitesine Düzenleme

Başkan Bekir Yıldız, sonbaharda yeni bir esnaf sitesinin daha Kayseri’ye hizmet vermeye başlayacağının altını çizerek, ”Oto Galericiler Sitesi’nin karşısında 60 bin metrekarelik bir alanda kurulan Tekstilciler Sitesi’nin inşaatı tamamlandı. Esnaf, işyerlerinin donanımını gerçekleştiriyor. Biz de çevre düzenlemesini yapacağız” dedi.

Sektöründe Orta Anadolu’nun en büyüğü olacak Tekstilciler Sitesi’nin Ekim ayında hizmete açılacağını belirten Başkan Bekir Yıldız,"Fabrikadan satış esasına göre ‘tekstil alış veriş merkezi’ olacak. 5 katlı Tekstilciler Sitesi’nde bin 850 metrekarelik 32, bin 100 metrekarelik 8 işyeri var. Çevre düzenlemesinde kafe, restoran, dinlenme ve diğer ihtiyaçları karşılayacak donatılar olacak. Biz de öncelikle 20 Mart 2013 Çarşamba günü saat 14.30'da betonarme istinat duvarı ihalesini yapacağız” şeklinde bilgiler verdi.

Başkan Bekir Yıldız, her esnaf grubunun siteye kavuşması için gayret gösterdiklerini, site isteyen esnaf guruplarına gerekli her türlü desteği vermeye hazır olduklarına dikkat çekerek” Biz, esnaf ve alıcının en iyi alış-veriş şartlarında buluşması, siteye kavuşması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Düzgün, derli-toplu, aranan her şeyin bir arada bulunması için esnaf siteleriyle iyi nitelikte iş ve çalışma imkanları kuruyoruz” diye konuştu.