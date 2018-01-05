Tekstilcilerden şehit ailelerine konut jesti

Çerkezköy ve Adana'da satın aldıkları, Kayseri'de ise kendi inşa ettirdikleri lojman dairelerini METEM okullarındaki öğretmenlere tahsis ettikleri bilgisini paylaşan Genel Sekreter Başar Ay, şu bilgileri verdi:



"Sendika, 2012'de sendikalar kanununda yapılan değişiklikle METEM'lere verdiği maddi desteği yapamaz hale geldi. Art arda gelen şehit ve gazi haberleri sonucu açılan yaralara bir nebze de merhem olabilmek adına Çerkezköy ve Adana'da 16'şar, Kayseri'de ise 24 lojman dairesini şehit ve gazi ailelerine hibe etme kararı aldık." Sendika ikinci başkanı Ahmet Topbaş da "Her zaman devletimizin yanındayız."



İçişleri ve Sosyal Politikalar Bakanlıkları ile imzalanan protokolle şehit ve gazi ailelerine hibe edilen lojmanların büyüklüğü 65-112 metrekare arasında değişiyor. Aralarında dublekslerin de bulunduğu lojmanlar 105 bin ila 165 bin lira arasında ekspertiz değerine sahip. Tamamına yakını kullanılmamış olan lojmanların bazılarında havuz ve bahçe kullanımı ile spor alanları da mevcut.



(sonsöz)



