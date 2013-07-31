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Telefonda Savcıyım Diyen Dolandırıcı Tutuklandı

Kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtıp, vatandaşları telefon ile yönlendirerek hesaplarına para nakli yaptıran 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Telefonda Savcıyım Diyen Dolandırıcı Tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucunda, telefon ile yönlendirme yaparak S.T'den 15 bin TL ve F.G'den de 5 bin TL parayı hesaplarına yatırtan H.U. (23), M.B. (28) ve A.İ. (22) yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şahıslar, gözaltına alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. (iha)
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