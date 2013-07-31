Telefonda Savcıyım Diyen Dolandırıcı Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucunda, telefon ile yönlendirme yaparak S.T'den 15 bin TL ve F.G'den de 5 bin TL parayı hesaplarına yatırtan H.U. (23), M.B. (28) ve A.İ. (22) yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar, gözaltına alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. (iha)

