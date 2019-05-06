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TEMA Geri Dönüşümden Kuş Evleri Yaptı

TEMA Kayseri İl Temsilciliği tarafından; Melikgazi, Şehit Mehmet Muratdağı Ortaokulu’nda güzel bir etkinliğe imza atıldı.

TEMA Geri Dönüşümden Kuş Evleri Yaptı

TEMA Kayseri İl Temsilciliğinin, TEMA Kuş Evi Projesi kapsamında, geri dönüşüm malzemelerle ürettikleri kuş evi yapımı uygulamalı olarak, Kayseri Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi ve TEMA Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Abdulkadir Dağlı tarafından ortaokul tema öğrencileriyle birlikte gerçekleştirildi.

Melikgazi İlçe Gönüllü Sorumluluğu tarafından TEMA Vakfı’nın kuruluş, amaç ve vizyonu hakkında bilgilerin verildiği bir sunum gerçekleştirilen etkinlikte, yapılan kuş evi Şehit Muratdağı Ortaokulu’nun bahçesinde yerini aldı.
Erciyes Üniversitesi öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Hamalosmanoğlu ve Doç. Dr. Mehmet Tanrıver de sınıf içi sunumlara katkı sağlayarak öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenme sürecine destek oldular. Davetleri ve ev sahipliklerinden dolayı Şehit Mehmet Muratdağı Ortaokulu yönetici ve öğretmenlerine teşekkür eden grup bir sonraki etkinlikte buluşmak üzere okuldan ayrıldılar.
 

İHA

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