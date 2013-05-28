

Kayserigaz, paydaşı olduğu “Temiz Hava İstiyorum Projesi” kapsamında belirlenen ilkokullara Nisan ve Mayıs aylarında Dolgi Çocuk Tiyatrosu’nu çocukların yoğun ilgisiyle sergiledi. Proje bazında devam eden süreçte Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisliği Fakültesi Çevre Kulübü öğrencileri, Kayserigaz sponsorluğunda proje bazında belirlenen 13 okula gidip çevre konulu sunum yaptılar.

Nisan ve Mayıs aylarında Dolgi Çocuk Tiyatrosunun ardından devam eden ve ERÇEK (Erciyes Üniversitesi Çevre Kulübü) öğrencileri tarafından Kayserigaz sponsorluğunda gerçekleştirilen sunumlar, okullardaki öğrencilerin çevre konusunda bilinçlenmesine yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirildi. Çevre, çevre kirliği, hava kirliliği, su kirliliği, gürültü kirliliği, bütün bu kirlenmelerin sonuçları ve bu kirlilikleri önlemek amacıyla yapılabileceklerin anlatıldığı sunumlar; hem okul öğrencileri hem de öğretmenleri tarafından beğeni ile karşılandı. Sunumların bitiminde öğrencilere Dolgi Doğalgazı Öğretiyor adlı hikâye kitabı ve Kayserigaz sponsorluğunda kuru boya seti hediye edildi. Çocuklar, öğrendikleri bilgiler ışığında aydınlanıp aldıkları hediyelerle mutlu olurken; öğretmenler böyle etkinliklerin devam etmesini ve çevre üzerine yapılacak etkinliklerle tekrar birlikte olmayı dilediklerini belirttiler.

Kayserigaz yöneticileri, üniversite öğrencilerinin böyle sosyal sorumluluk projelerinde görev almalarını teşvik etmek ve ülkemize daha yararlı bireyler kazandırmak adına yapılan gönüllülük esası taşıyan çalışmaların devamlılığını sağlamak amacıyla üniversiteli gençlere plaket takdim etti.

Son sunumlarını gerçekleştirdikleri Kayseri 80. Yıl İşitme Engelliler Ortaokulu'nda ERÇEK üyelerine plaketleri Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Müdürü Ceyhun Bahtiyar, Yönetim Sistemleri Sorumlusu Işıl Aksoy ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Duygu Toklucu tarafından verildi. ERÇEK üyelerini hem yapılan projenin verdiği keyif hem de Kayserigaz yetkilileri tarafından verilen plaketler mutlu etti.

Kayserigaz Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Müdürü Ceyhun Bahtiyar, “Kayserigaz olarak paydaşı olduğumuz, Temiz Hava İstiyorum projesi Kayseri ili için büyük önem taşıyan bir proje olmakla beraber çocuklarımızın hayatında dönüm noktası yaratacak nitelikte değerli bir projedir. Proje kapsamında çocuklarımızın çoğunluğu hayatında ilk defa tiyatroya gitmiş, eğlenerek gülerek çevre ve sosyal temalar taşıyan Dolgi Çocuk Tiyatrosunu izlemiş, doğalgazı yine etkin bir şekilde öğrenebilecekleri Dolgi Doğalgazı Öğretiyor adlı kitabı edinmiş ve kendilerine model olarak alabilecekleri pırıl pırıl üniversiteli gençlerimizden Kayserigaz sponsorluğunda çevre konulu eğitim almışlardır. Bizler Kayserigaz ailesi olarak böyle güzel bir sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirilmesinde çaba sarf etmekten ve buna katkı sağlamaktan büyük mutluluk duymaktayız. Aynı mutluluğa sahip olduğuna inandığımız ERÇEK ailesine de katkılarından ötürü ve ERÇEK’li gençlere de gönüllülüklerinden ötürü teşekkür etmek amacıyla onları plaketle ödüllendirmek istedik. İnanıyoruz ki Kayseri ilinde böyle projeler, sorumluluk ve gönüllülük esasına dayalı çalışmalar artarak ve hız kazanarak devam edecektir” dedi.

Kayserigaz, 2013 yılında da 10. yılına istinaden Kayseri ili için göstermiş olduğu fedakâr çalışmalarına Dolgi Çocuk Tiyatrosunun ardından ERÇEK’li gençlerin ilkokullarda gerçekleştirdikleri çevre konulu sunumlara sponsor olarak devam etti.

(ZB-Y)