Terörün Bitmesi İçin Dua Ettiler

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (sav) hicri takvime göre dünyaya geldiği bu gecede Kayseri'de Müslümanlar camileri doldurdu. Çok sayıda çocuk da babalarıyla camiye geldi. Kayseri Hunat Hatun Camisi'nde gerçekleştirilen kandil programı İl Müftüsü Ali Maraşlıgil'in vaazıyla başladı. Peygamber Efendimizin hayatından örnekler veren Maraşlıgil, Müslümanlar için en güzel örneğin O (sav) olduğunu anlattı. Daha sonra ilahiler ve mevlit okundu.



Programın sonunda camiyi dolduran küçük büyük herkes terörün bitmesi için dua etti. Bir vatandaş, "Kardeşin kardeşi öldürmediği, okunan Kur'an yüzü suyu hürmetine ülkemizin bir Suriye, bir Irak olmamasını istiyorum Rabbimden. Terörün sona ermesi ve dağdakilerin inerek insan gibi yaşamasını istiyorum" şeklinde dua ettiğini söyledi.



Dünya genelinde barışın sağlanması için Allah'a yalvardığını dile getiren bir başka vatandaş da, "Dünyadaki zulüm gören bütün Müslüman kardeşlerimin bir an önce kurtuluşa ermelerini diliyorum" dedi.



Kandil programında camiye gelenlere lokum, kandil simidi dağıtılarak sıcak salep ikram edildi.

