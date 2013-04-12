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THK'dan Model Uçak Kursu

Pınarbaşı Türk Hava Kurumu Sarız ilçesinde Model Uçak Kursu açtı.

THK'dan Model Uçak Kursu
Türk Hava Kurumu Pınarbaşı Şubesi Sarız Halk Eğitim müdürlüğünde 26 öğretmene model uçak kursu veriyor. Bir hafta sürecek olan kursa öğretmenler büyük ilgi gösteriyor.
Türk Hava Kurumu Pınarbaşı Şube başkanı emekli hava astsubay Sebahattin Öztürkten, “Böyle bir organizasyon Sarız da ilk defa oluyor.Burada model uçak sertifikasını alan öğretmenlerimiz daha sonra okullarında öğrencilere kurs açacaklar’’ dedi.
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