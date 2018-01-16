Ticaretin kalbi İzmir’de attı

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan “Bu toplantılar sayesinde ülkenin ticaret potansiyelini artırmayı hedefliyoruz. Biz, büyük bir ülkeyiz. Türkiye, Türkiye’den daha büyüktür diyoruz” ifadelerini kullandı.

Çalışmalarında ahlak ve vatan sevgisini temel aldıklarını dile getiren Kaan, MÜSİAD olarak yeni dönemde Afrika, Asya Pasifik ve Körfez bölgelerini hedef alacaklarını kaydetti.



Kaan, MÜSİAD üyelerinin, Türkiye ekonomisinde 2017’deki büyüme trendinin 2018 yılında da devam edeceğine inandığını söyledi.

Son dönemde 1,5 milyon kişiye istihdam sağlandığını anlatan Kaan, “İş dünyası olarak Cumhurbaşkanımızın açıkladığı istihdam paketine destek veriyoruz. İnşallah geçen sene verdiğimiz hedefle devam edeceğiz” diye konuştu.

TOKİ’nin faaliyetleri

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik de yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

TOKİ’nin Türkiye genelinde 500 şantiyesinde çalışmalarını sürdürdüğünü, bu şantiyelerde 1 milyon 500 bin kişinin çalıştığını ifade eden Özçelik, şöyle konuştu: “Türkiye’de özellikle konut sektörü her geçen gün önemini artırmakta, daha nitelikli yapılara ihtiyaç duyulmaktadır. Konutu olmayan dar ve orta gelirli vatandaşlara orta konut üretiyor ve uzun vadeli satış yapıyoruz. Sosyal ve güvenlik sorunlarının çözülmesi için bu önemli. Ülkemizin dört bir yanında kesintisiz biçimde konut üretimini sürdürüyoruz" dedi.



İkili görüşmelerle iş fırsatı

Toplantıya İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Uşak, Kocaeli, Adana, Aydın, Balıkesir, Tekirdağ, Hatay, Kayseri, Sakarya, Kütahya, Zonguldak, Mardin, Van, Rize ve çevre illerden çok sayıda MÜSİAD üyesi katıldı. Üye olmayan iş adamlarının da iştirak ettiği ve İzmir iş dünyasının da davetli olduğu toplantıda stant açan firmalar yüzlerce girişimciyle iş bağlantısı kurma imkanı buldu. 150 MÜSİAD üyesinin mini stant açtığı fuar organizasyonunda üyeler, Yıldız Holding satın alma yetkilileri (Ülker), Irak, Katar, Ürdün ve Özbekistan’dan gelen yurt dışı alım heyetleri ile yüzlerce iş insanı yüz yüze görüşüp yeni iş bağlantıları kurma fırsatını yakaladı.

Toplantıya, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Sektör Kurulları Komisyonu Başkanı Bayram Şenocak, İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, İTHİB-İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Gülle, MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, AK Parti İl Başkanı Bülent Delican, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tokaç, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ve birçok iş adamı katıldı.

İHA

