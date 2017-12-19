“Ticari kredilerde dosya masrafı ödemesi yok”

Söz konusu haberde, Hakem Heyetinin verdiği yanlış kararı Yargıtay’ın düzeltmesi sonucunda, bir defalığına ticari kredi çeken bir tüketiciye dosya masrafı iadesi yapılmasının, bundan sonra tüm ticari kredi çeken müşteriler için aynı uygulamanın yapılacağına dair yanlış bir algı oluşturulduğunu dile getiren Başkan Şahin, “Tüm ticari kredi çeken vatandaşlar, kendilerine dosya masrafının verileceğini düşünerek, bize gelebilir ya da Hakem Heyetlerine başvurabilirler. Ancak bu, aslı astarı olmayan ve netice alınamayacak bir konudur. O kişi parasını aldı ama Yargıtay, bundan sonra böyle bir karar verilmemesine ve Hakem Heyetlerinin de ticari kredilerle ilgili bir başvuru almaması gerektiğine dair karar alıyor. Bu, aslında bankalar için güzel bir haber. Ama tüketiciler için güzel bir haber var gibi yansıtıldı” dedi.

Başkan Şahin, yanlış anlaşılmaya neden olan konuyu şu şekilde özetledi:

“Olaya göre banka, Hakem Heyetinin verdiği yanlış karara, süresi içinde itiraz etmediği için karar kesinleşiyor. Fakat, karar da yanlış bir karar. Ticari kredi ve Hakem Heyetine başvurulmuş. Hakem Heyeti de yanlış bir kararla iadesine karar vermiş. Bankanın avukatları itiraz etmeyi unutunca karar kesinleşmiş. Bu kesinleşen karardan sonra da bankaların yapacağı tek bir şey var; o da kanun yararına bozma talebiyle Savcılığa başvurmak. Savcılığa başvurulmuş ve Savcılık da mahkemeye başvurduktan sonra Yargıtay 11’inci Hukuk Dairesinin verdiği karar, bundan sonra ticari kredi çekenlere para iade edilmemesi yönünde olmuş. Ama zaten, ticari kredilerde dosya masrafı iadesi söz konusu değil.”

Başkan Şahin, bundan sonraki süreçte, söz konusu tüketici ile ilgili alınan yanlış karardan önce olduğu gibi, ticari kredi çekenlere eskiden olduğu gibi dosya masrafı iadesi yapılmayacağını belirterek, sözlerine son verdi.