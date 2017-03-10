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Tır şoförlerinden şehitlere vefa

Uluslararası TIR ve Ağır Vasıta Şoförleri Yardımlaşma Derneği (UTSYD) İç Anadolu Bölge Başkanlığı tarafından şehitler için Mevlid-i şerif okutulacak.

Tır şoförlerinden şehitlere vefa
Uluslararası TIR ve Ağır Vasıta Şoförleri Yardımlaşma Derneği (UTSYD) İç Anadolu Bölge Başkanlığı,  tüm şehitlerimiz için 12 Mart Pazar günü ikindi namazından önce Hunat Cami’nde Mevlid-i şerif okutulacağını bildirdi.
Kayserili şoförler adına açıklama yapan Gürsel Tutar; “15 Temmuz demokrasi şehitlerimiz, vatanımızın birliği, beraberliği için seve seve canını feda eden tüm güvenlik güçlerimiz için okutulacak olan Mevlid-i Şerif için gelin birlik olalım. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın.” diye konuştu.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
 
 
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