Tır şoförlerinden şehitlere vefa

Uluslararası TIR ve Ağır Vasıta Şoförleri Yardımlaşma Derneği (UTSYD) İç Anadolu Bölge Başkanlığı, tüm şehitlerimiz için 12 Mart Pazar günü ikindi namazından önce Hunat Cami’nde Mevlid-i şerif okutulacağını bildirdi.

Kayserili şoförler adına açıklama yapan Gürsel Tutar; “15 Temmuz demokrasi şehitlerimiz, vatanımızın birliği, beraberliği için seve seve canını feda eden tüm güvenlik güçlerimiz için okutulacak olan Mevlid-i Şerif için gelin birlik olalım. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın.” diye konuştu.

Haber: Ramazan KARAKUŞ



