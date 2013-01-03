Tiyatro Festivaline Rekor Başvuru

İlginin oldukça yoğun olduğu etkinliğe, bu yıl 39 okul müracaat etti.

Türkiye'nin uluslararası boyuttaki ilk ve tek liselerarası tiyatro festivali olan ve bu yıl 14-31 Mayıs 2013 tarihleri arasında yapılacak olan festivale, Kayseri'den 29 okulun yanı sıra yurtiçinden İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Kahramanmaraş, Erzurum ve Gaziantep; yurtdışından ise Almanya, Fransa ve Türkmenistan'dan okullar katılacak.

Uluslararası 8. Liselerarası Tiyatro Festivali'ne katılacak okulların tiyatro kulüplerine, Büyükşehir Belediyesi salon, oyun seçimi, teknik donanım, tanıtım ve tiyatro atölye çalışmaları gibi konularda destek sağlayacak.

USTA TİYATROCULAR COŞKUYA ORTAK OLDU

Şimdiye kadar Metin Serezli, Ulvi Alacakaptan, Zihni Göktay, Salih Kalyon, Ufuk Özkan, Tekin Akmansoy, Emin Olcay, Semih Sergen ve İnan Ulaş Torun gibi isimlerin ortak olduğu tiyatro coşkusuna bu yıl da Büyükşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak usta oyuncular katılacak ve genç tiyatrocularla birlikte atölye çalışmaları yapılacak.