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Tiyatro Oyunu Beğeniyle İzlendi

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde Büyükşehir Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü, 'Merdiven' adlı oyunu sahneye koydu.

Tiyatro Oyunu Beğeniyle İzlendi
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleşen 2 perdelik trajikomik oyuna Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın'ın yanısıra çok sayıda tiyatrosever izledi.
Hamdi bir devlet memurdur ve emekli olmuştur. Emekli olduktan sonra bahçeli bir ev alır. Eski çalışma arkadaşı Vecihi ile karşılaşır. Vecihi ile karşılaştıktan sonra hayatının bir anda tepe taklak olmasını konu alan 2 perdelik trajikomik oyun, izleyicileri tarafından beğeni ile izlendi.
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