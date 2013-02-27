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Tiyatroya Beklenen İlgi Gösterilmedi

Kayseri’de geliri talasemi ve lösemi hastalarına aktarılacak olan bir tiyatro gösterimi yapıldı.

Tiyatroya Beklenen İlgi Gösterilmedi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda düzenlenen tiyatronun geliri talasemi ve lösemi hastalarına aktarılacak. ‘Aloo Orası Tımarhane mi?’ adlı tiyatro oyununun gösterimi yapıldı.
Tiyatro gösterimi öncesinde bir açıklama yapan Talasemi ve Lösemililer Derneği Genel Başkanı Faruk Başdemir, Kayseri’ye tiyatroyu sevdiremediklerini ifade etti. Başdemir, “Tiyatroyu geleneksel hale getirdik ama Kayseri'de tiyatro dalında umduğumuzu bulamıyoruz. Başka illerde sayısal katılımın çok yoğun olduğunu görüyoruz” diye konuştu.
Tiyatroya yeterli katılımın olmadığını söyleyen Başdemir, “Lösemi ve talasemi hastalarına yönelik başlattığımız bu tiyatro çalışması bugün, yine istediğimiz sayıda olmadı. Salonu malesef dolduramadık, fakat çocuk tiyatrosunda gösterim 3 gündür devam ediyor. Bu gösterimde yoğun bir ilgi gördük ve ilgi gösterenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Başdemir, “Ben bu tabloyu yaşamak istemiyordum. Böyle bir tablo ile karşılaştığım için çok üzgünüm. Tiyatro yapımcısı, yönetmeni Kayseri'de böyle bir çalışmada katılım olmamasını eleştiriyorlar. Tiyatro sevgisini neden aşılayamadığımızı bilemiyorum” ifadelerinde bulundu.
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