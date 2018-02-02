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TMMOB bizi temsil etmiyor

Mimar ve Mühendisler Grubu, Afrin Harekatı'nın başlamasının ardından "Savaşa hayır, barış hemen şimdi" şeklinde açıklama yapan Türk Tabipler Birliği (TTB)'nin mesajına destek veren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) tepki gösterdi.

TMMOB bizi temsil etmiyor

Mimar ve Mühendisler Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada bu vatanın sahipsiz olmadığı vurgulanarak   "Türkiye’de 20 yılı aşkındır meslek kuruluşu olarak faaliyet gösteren Mimar ve Mühendisler Grubu olarak bizler,24 Ocak tarihli Türk Tabipleri Birliği (TTB)’nin basın açıklamasına destek veren ve ‘TTB yalnız değildir’ başlığı ile TMMOB tarafından kamuoyuna yapılan basın açıklamasını reddediyoruz. TMMOB’un biz Mimar ve Mühendisler Grubu’nu temsil etmediğini kamuoyunun önünde ifade ediyoruz ve bu milletin ordusunun yalnız olmadığını, vatan evlatlarının Afrin’de uluslararası terör ve terör destekçilerine karşı verdiği savaşta yanında olduğumuzu basının ve kamuoyunun önünde ilan ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Afrin operasyonunu destekliyoruz
Açıklamanın devamında ise, "Suriye’de ve bölgede barışın tesis edilmesi, yerlerini yurtlarını terk etmiş milyonlarca Suriyelinin tekrar evlerine dönmelerini ve barış içerisinde yaşamalarını amaç edinmiş bu harekâtta, ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü tehdit eden uluslararası terör faaliyetlerine son vermeyi amaçlayan Türk ordusunun Afrin’e gerçekleştirdiği barışın sağlanması operasyonunu destekliyor ve milletin evlatları olan ordumuzun her bir neferinin burnu kanamadan görevlerini başarıyla tamamlayarak ülkesine salimen geri dönmesini temenni ediyoruz"  denildi.
 
Kayseri Gündem
 
 

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