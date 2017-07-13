TMMOB Sivas Temsilcisi İnce görevinden alındı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Sivas İl Temsilcisi Serdar İnce, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiği gerekçesiyle bağlı bulunduğu TMMOB Ankara Şubesi tarafından görevinden alındığını iddia etti.

İnce, il temsilciliğinde yaptığı açıklamada, görevden alındığına dair yazının pazartesi günü eline ulaştığını belirtti.

Yazıda görevden almaya gerekçe gösterilen nedenler arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ziyaretinin de bulunduğunu dile getiren Serdar İnce, şöyle konuştu:

"Sivas'taki eski 4 Eylül Stadı yerinin şehir parkı olması amacıyla Kent Konseyi olarak mimarlık fakültesi öğrencilerine projeler hazırlattık. Bu projelerimizi Cumhurbaşkanımıza sunmak üzere geçen yıl aralık ayında randevu talep ettik. Başdanışmanı Sayın Yalçın Topçu'yu ziyaret ederek, bu çalışmaları Cumhurbaşkanımıza iletmek üzere kendilerine teslim ettik. Geçen bu 7 aylık süreç sonrasında bu hafta başı Ankara şubemizden bizim görevden alındığımıza dair yazı geldi.

Yazıda, 'Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin hukuksal mücadele açısından 100 davasının bulunduğu, Atatürk Orman Çiftliği ve Kaçak Saray mücadelesini zayıflatacak şekilde, Kaçak Saray'a giderek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ile görüşmeler yaparak mimarlık mesleğinin itibarını sarstığı' gerekçesiyle görevden alınmış bulunduğumuz belirtiliyor. Bu hareket şahsıma değil, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve millet iradesine yapılmış bir tavır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bizimdir. Ankara şubenin bu girişimi, artık tuzun koktuğunu göstermektedir. Bildiğiniz üzere geçen hafta da bir partinin adalet yürüyüşüne katılarak burada adalet aramışlardır. Ankara-İstanbul Otobanı'nda adalet arayan şubemiz, adaletsiz bir şekilde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret ettiğimiz için bizi görevden almıştır. Bu mücadele artık milletin."

İnce, 7 ay sonra bu şekilde bir karar alınmasına anlam veremediğini de ifade ederek, "Ben Kent Konseyi Başkanıyım. Bu ziyareti de şehir için yaptık. Eski stat yerleşkesini, şehir parkı olarak şehrimize kazandırmak için yaptık. Bahse konu yer, Türkiye'nin temsildeki en üst noktası. Seçilmiş bir Cumhurbaşkanı, o yüzden ben bu görevden almayı şahsıma ve Sivas temsilciliğine değil, millete yapılmış bir tavır olarak düşünüyorum." dedi.

Görevden almayla ilgili 6 sayfalık savunma hazırladığını da anlatan Serdar İnce, savunmayı TMMOB Ankara Şubesi'ne gönderdiğini ve mücadelesini hukuk zemininde sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

TMMOB Ankara Şubesi'nin İnce'ye gönderdiği görevden alma yazısında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ziyaretinin dışında, "Şubenin ve merkezin bilgisi dışında bakanlığa görüş iletmesi, belediye ile yapılan anlaşmalar kapsamında odadan mimarlara iş dağıtımı yapması, İnce'nin tüm meslek camiasını ilgilendiren imar yönetmeliği ve İmar Kanunu hakkında bakanlığa görüş bildirmesi, oda üzerinden havuz sistemi ile iş dağıtımı yapması ve odanın hukuksal mücadelesini boşa düşürecek görüşmeler yapması" da gerekçeler arasında sıralanıyor.