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Tok: “Babalık, fedakarlık ve özverinin adıdır”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Babalar Günü dolayısı ile yayımladığı mesajında, babaların evlatları için bir manevi sığınak olduklarının asla unutulmaması gerektiğini söyledi.

Tok: “Babalık, fedakarlık ve özverinin adıdır”

Annelerle birlikte babaların saygı ve sevgiyle her zaman anılması gereken en değerli varlıklar olduğunu belirten MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, “Baba, Türk aile yapısında mihenk taşıdır. Elleri öpülesi babalar, ailemizin temel direğidir. Tüm ömrünü evlatlarının iyi yetişmelerine, huzurlu olmalarına adayanlar şüphesiz babalarımızdır. Bir manevi sığınak olarak özveri ve fedakarlığın sembolü olan babalarımızın kıymetini çok iyi bilelim. Bir fedakarlık timsali olan babalar, büyük bir özveri ile evlatlarına ömür boyu maddi manevi her türlü desteği veren ve kendi mutluluğundan önce çocuklarının mutluluğunu düşünen büyük insanlardır. Bu duygu ve düşüncelerle; vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin babaları başta olmak üzere çocuklarına karşı müşfik ve merhamet sahibi olan, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan tüm babalarımızın bu anlamlı gününü en kalbi duygularımla kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyor, saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.
 

İHA

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