Tok Milletvekili aday adayları zirvesi yaptı Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, 27. Dönem milletvekili aday adayları ile bir araya geldi. Toplantıda MHP’nin seçimden çıkması için yapılacak çalışmalar değerlendiren Başkan Tok, 24 Haziranda yapılacak olan seçimlerde “Allah’ın izniyle partimizi sandıktan zaferle çıkaracak sandıkları patlatacağız” dedi.

Tok, Kayseri’de geniş bir aday adayı yelpazesine sahip olduklarını belirterek, 37 aday adayı içerisinden gazetecisinden askerine, 18 yaşından 80 yaşına kadar aday adayının MHP içinde olmasının gurur verici olduğunu ifade etti. MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, “Adaylığı açıklanan arkadaşlarımızın yanında aday adaylarımızın milim oynamadan yer almasını, adaylarımız ile birlikte çalışmasını istiyorum. Herkes daha çok çalışarak gücünü diğer partilere de göstersin. Bunun içinde partimizin geleneği, teşkilatımızın geleceği olan ülküdaşlık hukukunun önemini hatırlatmak istiyorum. Bütün aday adaylarımızın sahada olmasını ve 21 Mayıs’ta adaylığa dönen başvurularda aynı tempoyla çalışmaya devam etmesini istiyorum. Hedefe kilitliyiz, birlikte olacağız, beraber olacağız ve çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Kurum Haberi

