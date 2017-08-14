TOKİ Kayseri’de 13 bin 580 konut yaptı

Vali Süleyman Kamçı, Kayseri Oto Sanatkârlar Odası TOKİ 2. Etap Kura Çekilişine katıldı. Programa Vali Kamçı, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Toki Finansman Dairesi Şube Müdürü Bülent Şerefoğlu, Oda Başkanları ve hak sahipleri katıldı.

Vali Kamçı burada yaptığı konuşmada, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Valiliğimiz ve Kayseri Oto Sanatkârları Odası arasındaki işbirliği neticesinde inşa edilecek 2. Etap da yer alan 357 adet konutun kura çekilişini gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Sonuçların şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyor, TOKİ, şehirleri yeni konutlarla baştanbaşa yenilemek için Ülkemizde olduğu gibi İlimizde de birçok toplu konut projesine imza atıyor. 2003 yılından bugüne TOKİ, İlimizde 32 projede 13 bin 580 konutu tamamlayarak teslim etmiş olup devam eden 10 projede ise 3 bin 500 konutun yapımına devam etmektedir. İlimizin ve vatandaşlarımızın konut ihtiyacını gidermek üzere güvenli, ekonomik, modern ve konforlu konutlar üreten Toplu Konut İdaresi yetkililerine, verdikleri hizmet için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugün, noter huzurunda gerçekleştireceğimiz kura çekilişi ile ev sahibi olacak vatandaşlarımızın yaşadığı heyecana ve sevince ortak olmaktan da ayrıca mutluluk duyuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Kayseri Oto Sanatkârları Odası Başkanımız başta olmak üzere bu organizasyonun gerçekleşmesinde tüm emeği geçenlere teşekkür ediyor, İlimiz ve vatandaşlarımız için projenin hayırlı uğurlu olması temennisiyle, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.” Diye konuştu.

Önceki Dönem Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’da yaptığı konuşmada, “Sizler daha iyisine, daha güzellerine layıksınız, güzel Kayserimizde inşallah sizler hep beraber bunu yaşayacaksınız. Biraz sonra gerçekleştireceğimiz kura ile beraber hak sahiplerinin nasibinde ne varsa onun çekilişini yapacağız. İnşallah ağız tadıyla oturmanızı Cenabı Allahtan niyaz ediyorum. Diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Kamçı ve protokol üyeleri hak sahiplerinin kura çekimini gerçekleştirdi.

Kurum Haberi

