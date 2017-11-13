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TOKİ 'süper marka' seçildi

TOKİ, dünyanın önde gelen bağımsız marka ölçümleme programı Superbrands'in 2016-2017 Türkiye Araştırması'nda, tüketicilerce belirlenen "süper marka"lar arasında yer alan tek kamu idaresi oldu.

TOKİ 'süper marka' seçildi
TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı açıklamada, İdarenin, şehirlere değer katan binlerce konut ve sosyal donatı inşa ettiğini ve mutlak kalite hedefi ile yeni üretimler gerçekleştirdiğini söyledi.
İdarenin dünyanın önde gelen bağımsız marka ölçümleme programı Superbrands'in 2016-2017 Türkiye Araştırması'nda, süper marka olarak tanımlandığını aktaran Turan, "Farklı sektörlerden 4 bin 988 marka arasından tüketiciler tarafından belirlenen 181 süper marka içinde, TOKİ tek kamu idaresi olarak yer aldı. Yenilediği üretim çizgisiyle tüketiciden destek ve yüksek düzeyde olumlu geri bildirim alan idaremiz gayrimenkul sektörünün süper markası oldu." dedi.
Turan, süper marka aday seçiminde şirketin teknolojisi, yatırımları, iş gücü kalitesi, yaratıcılığı, markalaşmaya yaptığı yatırımlar, marka devamlılığı, sosyal sorumluluk projelerine katkısı, çevre duyarlılığı, etik değerlere uyması ve vergi sıralamasındaki yerinin temel kriterler olarak belirlendiğini aktardı.
Aday markaların konusunda uzman jüri tarafından değerlendirildiğini ve 300 markanın halk oylamasına kaldığını kaydeden Turan, 181 markanın 67 puan barajını aşarak, Türkiye'nin süper markaları arasına girdiğini bildirdi.
AA
 
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