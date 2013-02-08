TOKİ'ye Sohbet ve Çay Evi Açıldı

Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikmen, Melikgazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Sabancı, Mahalle muhtarları ile bölge halkının özelikle emeklilerin yoğun ilgi gösterdiği sohbet ve çay evi salonunun açılışında konuşan Başkan Memduh Büyükkılıç, yapılan tesisin bir kompleks tesis olduğunu içerisinde sergi salonu, Meslek Edindirme Kurs merkezi ve dershaneleri, Kayseri Mutfağı, fitnes spor salonu, bilgisayar odası, okuma ders çalışma salonları gibi bir çok farklı birimi içerisinde barındırdığını söyledi.

TOKİ Demokrasi Mahallesinde yapımı tamamlanan çocuk kreşi ile okulları gezen ve açılışa katılan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç “TOKİ Bölgesi Demokrasi Mahallesinde yapımı tamamlanan üstü kapalı semt Pazar yeri ile çevre halkın büyük bir ihtiyacını karşıladık. Pazar yeri açılışında yine bölge halkı belediyemizden sosyal ve spor tesisleri istemişlerdi. Bizde bu tesisi inşa ettik. Şu anda hizmet veriyor. Bugün Sohbet ve Çay salonunu hizmete açtık. Bölge halkında emekli olan, yaşlılarımız bu merkezde bir araya gelerek sohbet edecek, çaylarını yudumlayacak, dergi ve gazeteleri okuyacak isterse de televizyon seyredebilecek. Aynı zamanda torunları da yan oda da bilgisayar odasında derslerini yapabilecek. Yani dede ile torun aynı zamanda aynı mekanda beraber vakit geçirebilecek” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, TOKİ Bölgesinin barındırdığı nüfus ve sosyal ile mesken yapıları ile adeta uydu bir kent olduğunu bu nedenle çarşısı, pazar yeri, sosyal ve kültür tesis ve salonları ile yerinde hizmet verilen bölgeler arasında yer aldığını kaydetti.