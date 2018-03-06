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Tomarza SP'ye taze kan

Saadet Partisi Tomarza’da görev değişikliğine gitti. İki dönem boyunca İlçe Başkanlığı yapan Erdal Yalçın görevi bırakırken, Hüseyin Yerli kongre ile yeni başkan olarak göreve seçildi.

Tomarza SP'ye taze kan
Tomarza ilçesindeki halkın ve il yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu yoğun katılımlı bir şekilde geçen kongrede İl Başkanı Mahmut Arıkan konuşma yaptı.

Görevi bırakan İlçe Başkanı Erdal Yalçın’a teşekkür eden Arıkan ‘Kim var dediğimizde, her zaman göreve hazırım diyerek bizi temsil eden Erdal Başkanımıza teşekkür ediyorum. Her zaman elinden gelenin en iyisini yaparak bizi temsil etmiştir’ dedi. Ayrıca yeni seçilen Başkan’a ve yönetim kuruluna başarılar dileyen Arıkan ‘Başkanımızın işi hem kolay hem zor, bundan sonra Saadet Partisi’ne katılımlar çoğalacak ve çalışmalarımız hızlanacak’ diye konuştu.

Ayrıca genel siyaset hakkında da konuşan Arıkan, seçim ittifakı ile alakalı "Bütün siyasi partiler Saadet Partisi’ni yanında görmek istiyor. Hepsi Saadet Partisi’nin kapısında ittifak yapmak için bekliyor. Çünkü biz çatışma değil diyalog diyoruz. Bütün partilerle görüşüyoruz ve toplum artık çatışmadan bıkmış durumda. Biz ilimizde diğer siyasi partilere gidiyoruz, ziyaret ediyoruz" diyerek yaptıkları çalışmaları anlattı.

(Kurum haberi)
 
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