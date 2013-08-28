Tomarza'da uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Tomarza ilçesinde yaptığı operasyonda, 114 kök kenevir bitkisi ile 7 kilo 460 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Tomarza ilçesi Şıhbarak köyünde bir evde yapılan aramada 7 kilo 460 gram esrar maddesi ile bahçede ekili 114 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Tomarza ilçesi Şıhbarak köyünde bir evde yapılan aramada 7 kilo 460 gram esrar maddesi ile bahçede ekili 114 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.