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Tomarza'da uyuşturucu operasyonu

Jandarma ekiplerinin Tomarza ilçesinde yaptığı operasyonda 114 kök kenevir bitkisi ile 7 kilo 460 gram esrar maddesi ele geçirildi

Tomarza'da uyuşturucu operasyonu
 Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Tomarza ilçesinde yaptığı operasyonda, 114 kök kenevir bitkisi ile 7 kilo 460 gram esrar ele geçirildi. 

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Tomarza ilçesi Şıhbarak köyünde bir evde yapılan aramada 7 kilo 460 gram esrar maddesi ile bahçede ekili 114 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
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KayseriTomarzaJandarmaOperasyon
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