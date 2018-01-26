Toplantı ve gösteri güzergahları açıklandı

Yapılan yazılı açıklamada; 1- "Toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı; Toplanma Alanı: Zümrüt Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzeri, Zümrüt Parkı

başlangıcı, Yürüyüş Güzergahı: Mustafa Kemal Paşa Bulvarından Fuar önüne kadar olan güzergah, Toplantı Alanı: Fuar önü Açık Otoparkı, Pankart Asılacak Yerler: Yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan karşılıklı elektrik direkleri arası, Afiş Yapıştırılacak Yerler: Reklam panoları bulunan otobüs durakları ile reklam panoları

olarak kullanılan yerler.

2. Toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı; Toplanma Alanı: Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak ile Gök Sokağın kesiştiği yer. Yürüyüş Güzergahı: Tekin Sokağı takiben, Hacı Kılıç Cami yanı, Kocasinan Belediyesi. İl Defterdarlığı, Hukuk Plaza önlerinden Mimarsinan parkı yanında bulunan kurşunlu otoparkı, Toplantı Alanı: Kurşunlu Otoparkı, Pankart Asılacak Yerler: Yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan karşılıklı elektrik direkleri arası, Afiş Yapıştırılacak Yerler: Reklam panoları bulunan otobüs durakları ile reklam panoları olarak kullanılan yerler.

3. Toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı; Toplanma Alanı: İlimiz Battalgazi Mahallesi Yavuz Caddesi Oba Sokak ve Ş. Murat Özçelebi Caddesi arasında kalan boş alan, Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Toplanma alanı içerisi olarak belirlenen yerler.

4. Toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı; Toplanma Alanı: Cumhuriyet Meydanı (Bu alan sadece seçim dönemlerinde ve Valilik Makamı tarafından uygun görülen etkinliklerde kullanılmak üzere belirlenmiştir), Pankart Asılacak Yerler: Cumhuriyet Meydanında bulunan karşılıklı elektrik direkleri arası, Afiş Yapıştırılacak Yerler: Uygun görülen reklam panoları" ifadelerine yer verildi.

İHA