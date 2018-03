TOPLATILAN KİTAPLARLA İLGİLİ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklama şu şekilde:“Bazı Ulusal ve Yerel basın organlarının 6 Mart 2018 tarihli nüshalarında; İlimiz Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğünce sürdürülen “Kentimi Tanıtmaya Gönüllüyüm “ isimli proje kapsamında bastırılan iki kitaba yönelik olarak haberler yer almıştır. Belirtilen proje kapsamında on beş farklı kitap hazırlanmış olup, haberlere konu olan iki tanesinden ise toplam 380 adet bastırılmıştır. Bu kitapların her birinden iki ilçemizde çok az sayıda dağıtılmış olup, basın organlarında yer alan haberlere istinaden geri alınmak suretiyle konu hakkında inceleme ve araştırma yapmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir. İlimiz Valisinin belirtilen kitaplarda önsözü bulunduğuna ilişkin yorumlar hususunda ise; bahse konu “önsöz” genel manada olup mezkûr proje kapsamında basılan on beş kitabın tümünde yer almaktadır. Projenin Amacı; Kayseri ilinde henüz yeteri kadar tanınmamış olan değerli şahsiyetlerin hayatlarının ve değerlerinin tanıtımının yapılması, Kayseri ili tarihi eserlerinin tanıtımının yapılması, Kayseri ili turizm değerlerinin tanıtımının yapılarak katılımı sağlanan öğrencilerin söz konusu değerler hakkındaki bilinç düzeyinin yükseltilmesi olarak belirlenmiş olup, basılan on beş kitabın tamamında yer alan “önsöz” bu amaçla kaleme alınmıştır. Konuya ilişkin tüm yasal prosedür hassasiyetle yerine getirilmektedir.”