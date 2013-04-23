Toptancısını Kurşunladı

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Belsin 30 Ağustos Mahallesi’nde meydana gelen olayda, toptancılık yapan H.İ.K. ile tekel bayii işleten isminin Ömer olduğu öğrenilen şahıs arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında tekel bayii işletmecisinin toptancı olan H.İ.K.’yı göğsünden ve sırtından tabanca ile vurarak yaraladığı bildirildi.

H.İ.K. olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, olayın zanlısı tekel bayii işletmecisi polise teslim oldu.

Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (iha)

