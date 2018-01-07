Toptaş Hoca öğrencilerle buluştu

Programa Toptaş’ın yanı sıra, İl Müftü Yardımcısı Atıf Akşit, Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat, Taşçıoğlu Kur’an Kursu Müdürü Ali Öztürk ve kurs öğrencileri katıldı.

Toptaş Hoca, öğrencilerin, ne kadar kıymetli bir Kitabı okuduklarını, üzerinde bulundukları vazifenin ne kadar önemli olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Sözlerin en değerlisi, Allah Teâlâ’nınkelamıdır. Çok övülen ve dünyaca ünlü kabul edilen Oxfort Üniversitesi gibi gözde okullardan daha değerlidir. Oralarda Karl Marx’ın kitapları, falancanın ekonomi ile ilgili yazdığı, başka birisinin tıpla ilgili yazdığı, daha bir başkasının felsefeyle ilgili yazdığı kitaplar vb. okutulur. O kitapların yazarlarının yaratıcısı Allah’tır. Siz, yedi milyar insanın yaratıcısı olan Yüce Allah’ın Kitabı’nı okuyorsunuz. Bu kitap, Oxfort’larda okutulmaz. Rabbimiz bizleri tarif ederken, ‘Müslümanlar, her sözü duyarlar ama en güzel söze uyarlar’ buyurur. O söz de kendi Kitabı’dır. Dünya üzerinde 193 ülke olduğu söyleniyor. Bunların içerisinde 50 kadarı Müslüman’dır. Müslüman olanları çıkarırsak geri kalan büyük çoğunluğun başkanından daha nasiplisiniz, desem abartmış olmam. Çünkü okuduğunuz, Yüce Allah’ın kelamıdır; bu dünyaya düzen verecek bir kelamdır bu. Ahirette biz insanlar için yaratacağı âlemin ne kadar olduğunu, şu insanların bulduğu rakamlar hesaplamaya yetersiz kalıyor.”

Kurum Haberi





