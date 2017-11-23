Toruntay’dan ‘kış’ uyarısı

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, kış aylarına girdiğimiz şu günlerde kaza riskine dikkat çekerek, sürücülere uyarılarda bulundu.

Toruntay; “Soğuk havalar iyiden iyiye kendisini hissettiriyor şiddetli yağmurlar devam ederken, kar yağışları da başladı. Bazı illerimizde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanma noktasına geldi. Şehir merkezlerinde de özellikle sabah saatlerinde gizli buzlanma sebebiyle maalesef zincirleme kazalar yaşanıyor. Bunların önüne geçmemiz lazım. Bunun için, araçlarımızın kışlık bakımını ihmal etmemeliyiz. İstatistiklere göre de kış aylarındaki kaza oranı, yaz aylarına göre altı kat daha fazla. Biz de taşımacılık sektöründe hizmet veren bir sendika olarak, üyelerimize kendi üstümüze düşen uyarıları yapıyor, gerekli telkinlerde bulunuyoruz. ‘Bana bir şey olmaz, benim arabam da şoförlüğüm de iyi’ anlayışıyla hareket edersek, Allah korusun geri dönülemez hatalara sebebiyet verebiliriz. Bu yüzden, araçlarımızın kışlık bakımlarını eksiksiz bir şekilde yaptırmalı hem kendimizin hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atmamalıyız” dedi.

Kurum Haberi

