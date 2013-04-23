Trafik Canavarı Vicdana Geldi

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı İstasyon Caddesi'nde meydana gelen olayda, 60 yaşındaki N.A.'ya karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarptığı öğrenildi.



Otomobil sürücüsü olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karışırken, ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan N.A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kazadan saatler sonra vicdana gelen sürücü telefonla polisi arayarak otomobilin Fatih Mahallesi'ndeki semt pazarında olduğunu kendisinin de İncesu'da olduğunu söyledi.



Polis ekipleri kapalı semt pazarında park halindeki otomobili bularak inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından otomobil sürücüsü de gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldı.(iha)



