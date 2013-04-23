Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Trafik Canavarı Vicdana Geldi

Kayseri'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama çarptıktan sonra kaza yerinden kaçan sürücü, polisi arayarak teslim oldu.

Trafik Canavarı Vicdana Geldi
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı İstasyon Caddesi'nde meydana gelen olayda, 60 yaşındaki N.A.'ya karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarptığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karışırken, ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan N.A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazadan saatler sonra vicdana gelen sürücü telefonla polisi arayarak otomobilin Fatih Mahallesi'ndeki semt pazarında olduğunu kendisinin de İncesu'da olduğunu söyledi.

Polis ekipleri kapalı semt pazarında park halindeki otomobili bularak inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından otomobil sürücüsü de gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldı.(iha)

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.