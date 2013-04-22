Trafik Canavarı Vurdu Kaçtı

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı İstasyon Caddesi’nde meydana gelen olayda, 60 yaşındaki N.A.’ya karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarptığı öğrenildi.
Otomobil sürücüsü olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karışırken, ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan N.A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yetkililer, olay yerinden kaçan otomobilin bulunması için çalışma başlattı.(iha)
Otomobil sürücüsü olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karışırken, ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan N.A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yetkililer, olay yerinden kaçan otomobilin bulunması için çalışma başlattı.(iha)
İSTASYON CADDESİNDE SUÇ İŞLEYEN ARAÇTA KAÇAR İSE KENAR MAHALLELER NE YAPSIN KARDEŞİM İLİN HER YERİNE MOBESE KONSUN HIRSIZLIĞA CİNAYETE ÖNLEMDİR BU KAMERALAR SADECE 27 MAYISA SARRAFLAR ÇARŞISINAMI KONACAK MOBESE