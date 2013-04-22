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Trafik Canavarı Vurdu Kaçtı

Kayseri’de karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama çarpan sürücü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Trafik Canavarı Vurdu Kaçtı
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı İstasyon Caddesi’nde meydana gelen olayda, 60 yaşındaki N.A.’ya karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarptığı öğrenildi.
Otomobil sürücüsü olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karışırken, ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan N.A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yetkililer, olay yerinden kaçan otomobilin bulunması için çalışma başlattı.(iha)
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ERDOĞAN ŞAHİN 5 yıl önce

İSTASYON CADDESİNDE SUÇ İŞLEYEN ARAÇTA KAÇAR İSE KENAR MAHALLELER NE YAPSIN KARDEŞİM İLİN HER YERİNE MOBESE KONSUN HIRSIZLIĞA CİNAYETE ÖNLEMDİR BU KAMERALAR SADECE 27 MAYISA SARRAFLAR ÇARŞISINAMI KONACAK MOBESE

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ERDOĞAN ŞAHİN 5 yıl önce

İLİN GİRİŞİNDEN BAŞLAYARAK 4 BİR YANINA HATTA HER TARAFINA MOBESE KONMALI Kİ ART NİYETTE CAYDIRICI OLMALI ÖRNEK BİZİM İLDEM TARAFINDA ÇOK AZ BELKİDE HİÇ YOK BUNLAR ARTIK ÇAĞIN GEREĞİ BELEDİYE HER TARAFA HATTA ÜCRA YERLERE DAHİ YAPMALI VE EMNİYETİN GÜVENLİK GÜÇLERİNİN KULLANIMINA SUNMALI NE VAR BUNDA.KOSKOCA KAYSERİ BECEREMİYORMU BUUNU.

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