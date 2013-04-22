Trafik Canavarı Vurdu Kaçtı

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı İstasyon Caddesi’nde meydana gelen olayda, 60 yaşındaki N.A.’ya karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarptığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karışırken, ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan N.A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yetkililer, olay yerinden kaçan otomobilin bulunması için çalışma başlattı.(iha)