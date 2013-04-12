Trafik Canavarının Minik Kurbanı

Kocasinan Bağdat Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Nuray E., kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. 5 yaşındaki kızlarını kaybeden anne Fatma E. ve baba İsmail E., çocuklarının cansız bedenini morgtan alırken sinir krizleri geçirdi.
5 yaşındaki Nuray E.’nin cenazesi, öğle namazına müteakip Abdulkadir Geylani Cami’de kılınan cenaze naması sonrasında Bülbül Pınarı Mezarlığı’nda defnedildi. (iha)
5 yaşındaki Nuray E.’nin cenazesi, öğle namazına müteakip Abdulkadir Geylani Cami’de kılınan cenaze naması sonrasında Bülbül Pınarı Mezarlığı’nda defnedildi. (iha)