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Trafik Canavarının Minik Kurbanı

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Nuray E. cenaze namazının ardından defnedildi.

Trafik Canavarının Minik Kurbanı
Kocasinan Bağdat Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Nuray E., kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. 5 yaşındaki kızlarını kaybeden anne Fatma E. ve baba İsmail E., çocuklarının cansız bedenini morgtan alırken sinir krizleri geçirdi.
5 yaşındaki Nuray E.’nin cenazesi, öğle namazına müteakip Abdulkadir Geylani Cami’de kılınan cenaze naması sonrasında Bülbül Pınarı Mezarlığı’nda defnedildi. (iha)
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