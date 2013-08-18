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Trafik Cezası Olanlara Müjdeli Haber

2010'dan önce düzenlenen trafik cezaları yeniden yapılandırılıyor. Taksitlendirmenin detayları belli oldu. Cezalardaki gecikme ve faiz tutarları silinecek, ana para enflasyona göre tekrar taksitlendirilecek

Trafik Cezası Olanlara Müjdeli Haber

Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili usul ve esaslar belirlendi. Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Trafik cezaları açısından 31 Aralık 2010'dan önce verilen ve 2 Ağustos 2013 itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olanlar yapılandırılacak. Bu cezalardan aslı ödenmiş olanların gecikme ve faiz farkları da taksite bölünecek. Ayrıca 2 Ağustos 2013 itibarıyla asıllarından bir kısmı ödenmiş idari para cezalarının ödenmemiş kısmı için de bu imkan geçerli olacak.

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 31 Ekim'e kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunması gerekiyor. Cezalarda faiz ve gecikme miktarları silinecek bunun yerine, TEFE/ÜFE aylık değişim oranları dikkate alınarak hesaplama yapılıp borç taksitlendirilecek. Yapılandırılan borçların, 3 eşit taksit halinde Kasım 2013, Ocak 2014 ve Mart 2014 aylarında ödenmesi gerekiyor.

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