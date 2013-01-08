Trafik Kazası 1 Ölü 10 Yaralı

Kayseri’de dün yağan aşırı kar yağışı nedeniyle meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, aşırı kay yağışı sonrasında sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında Bünyan ve İncesu ilçelerinde 3 ayrı trafik kazası meydana geldiği bildirildi.

Meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 9 kişinin Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldığı ve yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Sivas karayolunun 18. kilometresinde meydana gelen kazada M.P.’nin kullandığı otomobilin, yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak refüje çarptığı ve takla attığı öğrenildi.

Meydana gelen kazada araç sürücüsü M.P.’nin hafif şekilde yaralandığı, yanında yolcu olarak bulunan A.P.’nin ise olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. (iha)

