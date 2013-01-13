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Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Trafik Kazası: 3 Yaralı
Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi çıkışında meydana gelen kazada bir minibüs şarampole yuvarlandı. Havanın soğuk olması nedeniyle buz tutan yolda, direksiyon hakimiyetininin kaybolmasıyla meydana gelen trafik kazasında D.M.Ö.(85), G.Y.(36) ve henüz kimliği belirlenemeyen minibüs şoförü yaralandı. Minibüs Şoförü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılırken, D.M.Ö. ve G. Y. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilen D.M.Ö. ve G.Y tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)
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