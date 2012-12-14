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Trafik Kazası:2 Yaralı

Kayseri’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Trafik Kazası:2 Yaralı
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Ambar Mahallesi’nde meydana gelen olayda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 48 yaşındaki M.H.’ye otomobil çarptığı öğrenildi. Belinde zedelenmeler olduğu tespit edilen M.H. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Beşparmak Mahallesi’nde meydana gelen başka bir kaza ise, bisikleti ile dolaşan A.Ö.’ye otomobil çarptığı öğrenildi. Kafasından yaralanan A.Ö. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Yetkililer her iki kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (iha)
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