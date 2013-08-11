Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Trafik Kazası:6 Yaralı

Kayseri’de, meydana gelen trafik kazasında sürücünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole uçarken, kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Trafik Kazası:6 Yaralı
  Kayseri’de, meydana gelen trafik kazasında sürücünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole uçarken, kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı. 

Edinilen bilgilere göre, Kayseri - Malatya karayolunda meydana gelen trafik kazasında, H.T.’nin kullandığı 38 PY 663 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü H.T. ile araç içerisinde bulunan 5 yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KazaKayseriYaralı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.