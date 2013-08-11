Trafik Kazası:6 Yaralı

Kayseri’de, meydana gelen trafik kazasında sürücünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole uçarken, kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kayseri - Malatya karayolunda meydana gelen trafik kazasında, H.T.’nin kullandığı 38 PY 663 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü H.T. ile araç içerisinde bulunan 5 yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Edinilen bilgilere göre, Kayseri - Malatya karayolunda meydana gelen trafik kazasında, H.T.’nin kullandığı 38 PY 663 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü H.T. ile araç içerisinde bulunan 5 yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.