Trafik terörünün diğer adı uyku apnesi

Kayseri’de uzun yıllardır Uyku apnesi üzerine çalışmalar yapan ve Uyku laboratuvarları kuran Uzm. Dr. Mustafa Demirel, “ Bu kişiler uyku bölünmesi yaşadığından yorgun uyanırlar. Gün içinde buldukları her an uyumak isterler. Özellikle iş yerinde ve direksiyon başında uyumamak için mücadele veriyorsanız mutlaka bir uzmana görünün ve uyku testi yaptırın” dedi.

Uyku Apnesi rahatsızlığı olanların trafikte de risk faktörü içinde bulunduklarının altını çizen Mustafa Demirel, “ Geçtiğimiz günlerde Talas’ta bir halk otobüsü şoförünün karıştığı, bir çok aracın zarar gördüğü ve bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası basına yansıdı. Adı geçen şoför, basına yansıyan ifadelerinde bir anlık uykuya daldığı için kaza yaptığını söyledi. Bende uzun zamandır Uyku Apnesi olan hastalarla ilgilendiğim için şoförün fotoğrafına bakınca bu tür bir rahatsızlığı olduğu kanısına vardım. Yüzündeki ifadeler bu yönde” dedi.

Uyku Apnesi olanların yapılan araştırmalarda direksiyon başında uyuyarak ciddi kazalara sebebiyet verdiklerine dikkat çeken Demirel, “Avrupa’nın birçok ülkesinde ehliyet almak için mutlaka uyku testlerinden geçmeleri gerekiyor. Uyku testlerinden geçmeyenlere, uzun yol şoförlüğü ehliyeti verilmemekte. Osas hastalığı olanlarda en büyük toplumsal olay, toplu trafik kazaları. Uzun yollarda, direksiyon başında uyumaları neticesinde ciddi ölümlü kazaları görmekteyiz. Bu hastalar trafik kazalarında fren kullanmamakta, direk, önündeki kamyona, bariyerlere vurmak suretiyle ciddi ölümcül kazalara sebebiyet vermekte. Ülkemizde de ehliyet alımı sırasında mutlaka uyku tetkiklerinin yapılması, toplum sağlığı açısından, ülkemizdeki yol güvenliği açısından olumlu olacaktır."

Mustafa Demirel, "Polikliniğimize başvuran hastalarımızın en büyük şikâyetlerinden birisi horlama, gündüz toplantıda, tiyatroda, gazete okurken, hatta araba sürerken aşırı uyku hali" diyen Demirel, şöyle devam etti: "Hatta kırmızı ışıkta bile uyuduklarını görmekteyiz. Bunlar çok ciddi, bomba hastalar.

Bunlar bize sabahları baş ağrısı, unutkanlık, gücünde düşüklük, gece uykuya dalma güçlüğü, uykuda kramplar, uykuda gece terlemelerinin arttığını bize ifade etmekteler. Bu hastalığın olmasında yaş, cinsiyet, alt hastalıklar, endokronojik hastalıklar, kilo gibi birçok hastalıktan söz edebiliriz. Aşırı kilolu, sigara içen, hipotroidosi olan, erkek cinsiyet ve 40-60 yaş arasındaki nüfusta bu hastalığın daha sık olduğunu görmekteyiz. Ancak her yaşta gözlemlenebiliyor. Bu tür şikayetleri olanlar Melikgazi Hastanemizin Uyku Bölümüne gelerek test yaptırabilirler” dedi.