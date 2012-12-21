Trafikte Huzurluyum Semineri

Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi konferans salonunda düzenlenen seminere Kayseri İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reşit Özkanca, emniyet şube müdürleri ve polisler katıldı. Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından verilen sertifikaya katılan emniyet şube müdürlerine sertifikaları takdim edildi.

Sertifika töreninde bir konuşma yapan Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reşit Özkanca, “Öğretim elemanlarımız ellerinden geldiği kadar bu seminere katkı sunmaya çalıştılar ama bizim için önemli olan bilimsel olarak analizler yaparak işleri yürütmemiz. Öğretim elamanı arkadaşlarımızın bu konu ile ilgili faydalı bir seminer verdiklerini tahmin ediyorum. Üniversitemiz bundan sonraki dönemlerde diğer paydaşlarımız ile birlikte işbirliği yapmaya hazırız.” diye konuştu.

Psiko-sosyolojik vakaların trafiğe olumsuz bir etkisi olduğunu ifade eden Özkanca, “Bu polisler için de aynı, sivil vatandaşlar bakımında da aynı durum fakat öyle durumlar oluyor ki meydana gelen kazalar sonucu kavga çıkıyor. Hal böyle olurken verilen bu eğitimin alınması olumlu işlerin yol açacağı kanaatindeyim.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından eğitim seminerine katılan şube müdürlerine, sertifikaları verildi.